Москва3 июлВести.Президент России Владимир Путин обсудил с российскими военнослужащими задачи на лето, а также более активные наступательные действия в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, российский лидер посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск, где провел совещание с военными.
Отдельно, уже в более узком составе, президент обсудил с военачальниками задачи на летний период и также тему более активных наступательных действийдобавил Песков
Пресс-секретарь российского лидера также рассказал, что Вооруженные силы России полностью освободили Константиновку в Донецкой народной республике (ДНР).