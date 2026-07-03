Песков сообщил, что Путин обсудил с российскими военными задачи на лето

Путин обсудил с военными задачи на лето и более активные наступательные действия Песков сообщил, что Путин обсудил с российскими военными задачи на лето

Москва3 июл Вести.Президент России Владимир Путин обсудил с российскими военнослужащими задачи на лето, а также более активные наступательные действия в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, российский лидер посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск, где провел совещание с военными​​​.

Отдельно, уже в более узком составе, президент обсудил с военачальниками задачи на летний период и также тему более активных наступательных действий добавил Песков

Пресс-секретарь российского лидера также рассказал, что Вооруженные силы России полностью освободили Константиновку в Донецкой народной республике (ДНР).