Песков: совещание Путина с командирами о ходе СВО длилось более часа

Путин более часа совещался с командирами о ходе СВО Песков: совещание Путина с командирами о ходе СВО длилось более часа

Москва3 июл Вести.Российский лидер Владимир Путин провел совещание о ходе СВО с командирами подразделений. Оно длилось более часа, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Глава государства посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск и заслушал доклады военных, в том числе доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерий Герасимова.

Были также доклады командиров штурмовых подразделений, которые с места, из центра города, из Константиновки, по видеосвязи докладывали президенту о том, что сейчас происходит в городе рассказал Песков

Он добавил, что во время этих докладов Путину по его просьбе показали вид Константиновки с российских дронов-разведчиков.