Москва12 июн Вести.Президент России Владимир Путин проведет 12 июня встречу с начальником Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерием Герасимовым. Об этом глава государства сообщил в ходе беседы с военнослужащими, участниками специальной военной операции в Кремле.

Во время встречи зашла речь о социализации бойцов, вернувшихся из зоны боевых действий. Российский лидер отметил, что правительство всегда думает о том, как "помочь ребятам найти себя" и "как сделать так, чтобы они были достойно трудоустроены, получили дополнительные навыки, профессию или образование". Однако, как и в любой "большой работе", существуют проблемные моменты.

Если что-то вы будете видеть, что-то там не соответствует ожиданиям, пожалуйста, прямо по службе вышестоящим начальникам говорите… И вот у меня сейчас министр [обороны РФ Андрей Белоусов] здесь, у меня через пару часов придет начальник Генерального штаба [ВС РФ Валерий Герасимов], я с ним тоже поговорю отдельно подчеркнул Путин

Ранее президент напомнил, что патриотизм и воля народа являются главными условиями достижения всех целей и задач России в специальной военной операции. По словам главы государства, РФ одержит победу в СВО благодаря собственной производственной, ресурсной, научной и кадровой базе, способной обеспечить решение всех задач, стоящих перед вооруженными силами страны.