Москва3 июлВести.Задачи Объединенной группировки войск выполняются согласно замыслу Генштаба. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
В пятницу он посетил один из вспомогательных пунктов группировки и заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова.
Выполнение задач соединениями и воинскими частями Объединенной группировки войск осуществляется в соответствии с замыслом Генерального штаба Вооруженных силсказал президент
Путин отметил, что за последнее время полностью освобождена ЛНР, продолжается уничтожение украинских формирований на территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей.