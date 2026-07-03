Москва3 июл Вести.Задачи Объединенной группировки войск выполняются согласно замыслу Генштаба. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

В пятницу он посетил один из вспомогательных пунктов группировки и заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова.

Выполнение задач соединениями и воинскими частями Объединенной группировки войск осуществляется в соответствии с замыслом Генерального штаба Вооруженных сил сказал президент

Путин отметил, что за последнее время полностью освобождена ЛНР, продолжается уничтожение украинских формирований на территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей.