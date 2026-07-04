Путин на совещании прокомментировал ход СВО Главные заявления Путина по итогам визита в зону СВО

Москва4 июл Вести.Накануне президент России Владимир Путин посетил один из вспомогательных пунктов управления Объединенной группировки войск в зоне проведения СВО. Информационная служба "Вести" собрала главные заявления, озвученные российским лидером.

Путин подчеркнул, что все задачи, поставленные перед Объединенной группировкой войск, выполняются согласно замыслу Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Глава государства отметил, что подразделения ВС РФ демонстрируют положительную динамику на всех направлениях. Темпы наступления соединений постоянно растут.

Освобождение Константиновки Путин назвал ключевым достижением, которое позволит освободить от боевиков киевского режима всю территорию Донецкой Народной Республики. Также президент похвалил профессионализм подразделений, освобождавших населенный пункт и заявил, что у него нет сомнений в грядущей победе.

Путин анонсировал продолжение массированных ударов по энергетике Украины и объектам военно-промышленного комплекса.

Российский лидер также прокомментировал "бравурные" заявления киевского руководства. Путин пояснил, что подобными публикациями Украина вводит в заблуждение своих спонсоров, что только на руку Москве.

Путин пояснил также, в чем заключается цель европейцев, которые выставляют себя борцами за мир.

И сам киевский режим, и так называемые европейские мнимые миротворцы, целью которых является на самом деле не мир, а продолжение войны с Россией до последнего украинца, в своих заявлениях да и практических действиях подтверждают наши предположения об их истинных намерениях заявил Путин

Также глава государства предупредил командование о высокой вероятности проведения диверсионных вылазок со стороны боевиков киевского режима. Он призвал командиров быть готовыми к подобным шагам со стороны противника.