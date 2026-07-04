Путин рассказал об истинных целях "мнимых европейских миротворцев" Путин: целью европейцев является не мир, а продолжение боев

Москва4 июл Вести.Подлинным намерением "мнимых европейских миротворцев" является не установление мира на Украине, а продолжение военных действий.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании в одном из вспомогательных пунктов управления Объединенной группировки войск​​ в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Хотел бы отметить, что и сам киевский режим, и так называемые европейские мнимые миротворцы, целью которых является на самом деле не мир, а продолжение войны с Россией до последнего украинца, в своих заявлениях да и практических действиях подтверждают наши предположения об их истинных намерениях сказал Путин

Ранее о желании стран ЕС продолжать конфликт "до последнего украинца" говорил директор второго европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.

Таким образом дипломат прокомментировал "щедрые посулы" киевскому режиму о якобы возможности для Украины вступить в НАТО и Евросоюз.