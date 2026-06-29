Путин с иронией отреагировал на заявления Евросоюза об успехах ВСУ на фронте

Путин с юмором отреагировал на заявления Евросоюза об успехах ВСУ на поле боя Путин с иронией отреагировал на заявления Евросоюза об успехах ВСУ на фронте

Москва29 июн Вести.Президент России Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным для ИС "Вести" иронично высказался о заявлениях ряда европейских политиков относительно успехов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя.

Глава государства отметил, что если утверждения о продвижении ВСУ и занятии ими новых территорий соответствуют действительности, то западным лидерам, по их собственной логике, остается "лишь просто подождать".

В этом случае, по мнению европолитиков, цель стратегического поражения Российской Федерации будет достигнута "вроде как сама собой", добавил российский лидер.

Ну пусть подождут с улыбкой заключил Путин

Ранее Путин поинтересовался у западных лидеров, был ли украинский удар по колледжу в Старобельске инновационным применением дронов.