Москва12 июнВести.Известный жест отлично продемонстрирует, чего добьется Запад, желая откусить кусок от "российского пирога". Аналогию провел президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими, участниками специальной военной операции (СВО).
По словам главы государства, в НАТО поторопились, заявив целью стратегическое поражение России.
Некоторые даже вступили в НАТО для того, чтобы поучаствовать в разделении "пирога". Если бы камер не было, я бы им показал известным вам всем жестом, чего они в этом случае добьются. Ничего не добьютсясказал президент
Ранее российский лидер напомнил, что патриотизм и воля народа являются главными условиями достижения всех целей и задач РФ в специальной военной операции. По словам главы государства, Россия одержит победу в СВО благодаря собственной производственной, ресурсной, научной и кадровой базе, способной обеспечить решение всех задач, стоящих перед вооруженными силами страны.