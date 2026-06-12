"Если бы камер не было, я бы показал": Путин рассказал о жесте в адрес Запада Путин намекнул на жест, описывающий, чего добьется Запад, идя против России

Москва12 июн Вести.Известный жест отлично продемонстрирует, чего добьется Запад, желая откусить кусок от "российского пирога". Аналогию провел президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими, участниками специальной военной операции (СВО).

По словам главы государства, в НАТО поторопились, заявив целью стратегическое поражение России.

Некоторые даже вступили в НАТО для того, чтобы поучаствовать в разделении "пирога". Если бы камер не было, я бы им показал известным вам всем жестом, чего они в этом случае добьются. Ничего не добьются сказал президент

Ранее российский лидер напомнил, что патриотизм и воля народа являются главными условиями достижения всех целей и задач РФ в специальной военной операции. По словам главы государства, Россия одержит победу в СВО благодаря собственной производственной, ресурсной, научной и кадровой базе, способной обеспечить решение всех задач, стоящих перед вооруженными силами страны.