В НАТО поняли невозможность стратегического поражения России, заявил Путин Путин: Запад поторопился, объявив, что сможет нанести России поражение

Москва12 июн Вести.Запад уже понял, что нанести стратегическое поражение России невозможно. НАТО поторопилась, заявив такую цель, отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими, участниками специальной военной операции (СВО).

Они пытаются нанести нам стратегическое поражение – пытались, – теперь поняли, что это невозможно. Это задача, которую невозможно решить подчеркнул глава государства

Президент добавил, что в НАТО перестарались, когда публично об этом заявили.

Поторопились. Некоторые даже вступили в НАТО для того, чтобы поучаствовать в разделе "пирога" заключил российский лидер

Ранее Владимир Путин намекнул на известный жест, который отлично демонстрирует, чего добьется Запад, желая откусить кусок от "российского пирога".