Москва12 июнВести.Запад уже понял, что нанести стратегическое поражение России невозможно. НАТО поторопилась, заявив такую цель, отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими, участниками специальной военной операции (СВО).
Они пытаются нанести нам стратегическое поражение – пытались, – теперь поняли, что это невозможно. Это задача, которую невозможно решитьподчеркнул глава государства
Президент добавил, что в НАТО перестарались, когда публично об этом заявили.
Поторопились. Некоторые даже вступили в НАТО для того, чтобы поучаствовать в разделе "пирога"заключил российский лидер
Ранее Владимир Путин намекнул на известный жест, который отлично демонстрирует, чего добьется Запад, желая откусить кусок от "российского пирога".