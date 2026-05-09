Путин: чем сильнее РФ, тем скорее Запад перестанет принижать вклад СССР в Победу

Москва9 мая Вести.Чем сильнее будет Россия, тем скорее Запад перестанет принижать вклад СССР в Победу во Второй мировой войне, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин после мероприятий по случаю Дня Победы.

По его словам, это проявление реваншизма со стороны глобалистских западных элит.

Чем сильнее будет Россия, тем быстрее это будет сходить на нет. Почему это вообще происходит? … Все рассчитывали на быстрый крах России, в течение там шести месяцев все должно было бы, по их мнению, развалиться. Предприятия должны были встать, банковская система должна была бы перестать работать. Миллионы людей должны были оказаться на улице сказал президент РФ

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия продлила перемирие с Киевом в надежде на обмен пленными.