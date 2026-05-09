Путин: Россия ни с кем не хотела ухудшать отношения

Москва9 мая Вести.Россия не хочет усугублять с кем-либо отношения, но это случилось бы при ответе на провокации 9 мая, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин после мероприятий по случаю Дня Победы.

Президент напомнил о заявлении Минобороны РФ об ответном массированном ракетном ударе по центру Киева в случае провокаций в День Победы.

За этим последовала нота Министерства иностранных дел ... Но и этим мы не кончили. Мы начали работу с нашими основными партнерами и друзьями. Прежде всего с нашими друзьями из Китайской Народной Республики, из Индии, с некоторыми другими странами, в том числе начали работу и с администрацией Соединенных Штатов Америки … Мы просто обрисовали нашим друзьям и коллегам, партнерам, … картину, которая может сложиться. У нас ни с кем нет никакого желания усугублять, ухудшать отношения, а это могло бы произойти добавил российский лидер

Ранее Путин заявил, что Украина отказалась от предложения по обмену, переданного РФ 5 мая.