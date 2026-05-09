Путин назвал главную цель российских войск в зоне СВО

Москва9 мая Вести.ВС РФ должны сосредоточиться на окончательном разгроме противника в зоне СВО, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин после мероприятий по случаю Дня Победы.

Российский лидер отметил, что в ходе прошедшего парада Победы не была представлена военная техника, так как в настоящее время все силы сосредоточены на выполнении задач СВО.

Президент добавил, что власти приняли все необходимые меры для предотвращения провокаций со стороны Украины по случаю празднования 9 мая в Москве. По его словам, Россия провела ряд консультаций с США, Индией, Китаем и "обрисовала все возможные последствия".

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что боевики вооруженных сил Украины продолжили наносить удары по территории России, игнорируя перемирие по случаю празднования Дня Победы.