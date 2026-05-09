Москва9 маяВести.Боевики вооруженных сил Украины продолжили наносить удары по территории России, игнорируя перемирие по случаю празднования Дня Победы. Нарушения зафиксированы в 18 регионах РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что были атакованы позиции Вооруженных сил России, а также гражданские объекты. Нарушения зафиксированы в Чечне, Республике Крым, Адыгее, Пермском, Ставропольском и Краснодарском краях, а также Тульской, Калужской, Смоленской, Орловской, Московской, Воронежской, Ростовской, Рязанской, Липецкой, Брянской, Белгородской и Курской областях.
Ранее в МО РФ рассказали о 8970 случаях нарушения прекращения огня со стороны боевиков киевского режима. Украина использует для обстрелов артиллерию, беспилотники, танки и минометы.
В российском военном ведомстве подтвердили, что подразделения ВС РФ строго следуют условиям перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным.