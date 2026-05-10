ВСУ атаковали регионы России во время перемирия Минобороны: ВСУ нанесли удары по шести регионам РФ

Москва10 мая Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили атаковать регионы России, несмотря на режим прекращения огня, начавшийся с 0.00 мск 8 мая. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ежедневной сводке.

В ведомстве отметили, что в течение суток были нанесены удары по гражданским объектам в шести субъектах страны.

[ВСУ наносили удары] по гражданским объектам в Республике Крым, Белгородской, Курской, Калужской, Ростовской областях и Краснодарском крае говорится в сообщении МО

Всего ВСУ нарушили перемирие в зоне специальной военной операции 16 071 раз. Они совершили 676 обстрелов российских позиций, нанесли 6 331 удар с использованием дронов и предприняли восемь атак подразделений РФ.