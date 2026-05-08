Москва8 маяВести.ВСУ продолжили наносить удары по позициям российских войск в зоне СВО, всего зафиксировано 1365 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Кроме того, украинские боевики наносили удары по гражданским объектам в Белгородской и Курской областях.
Несмотря на объявление режима перемирия украинские вооруженные формирования продолжали наносить удары… по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областейговорится в сообщении МО
В ведомстве уточнили, что за время перемирия в зоне спецоперации зафиксировали 1365 нарушений режима прекращения со стороны ВСУ. Украинские боевики 153 раза обстреляли позиции ВС РФ из артиллерийских орудий, РСЗО, минометов и танков.
В ответ на нарушение режима тишины со стороны ВСУ российские войска нанесли зеркальные удары.
Перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным в зоне проведения СВО, действует 8 и 9 мая.