ВСУ продолжили боевые действия, несмотря на перемирие МО: ВСУ продолжили боевые действия, несмотря на объявленное РФ перемирие

Москва8 мая Вести.ВСУ продолжили наносить удары по позициям российских войск в зоне СВО, всего зафиксировано 1365 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, украинские боевики наносили удары по гражданским объектам в Белгородской и Курской областях.

Несмотря на объявление режима перемирия украинские вооруженные формирования продолжали наносить удары… по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей говорится в сообщении МО

В ведомстве уточнили, что за время перемирия в зоне спецоперации зафиксировали 1365 нарушений режима прекращения со стороны ВСУ. Украинские боевики 153 раза обстреляли позиции ВС РФ из артиллерийских орудий, РСЗО, минометов и танков.

В ответ на нарушение режима тишины со стороны ВСУ российские войска нанесли зеркальные удары.

Перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным в зоне проведения СВО, действует 8 и 9 мая.