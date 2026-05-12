Москва12 мая Вести.Российские войска возобновили действия в рамках специальной военной операции после того, как истек срок действия праздничного режима прекращения огня. Об этом во вторник говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ о ходе СВО.

С окончанием действия режима прекращения огня Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили проведение специальной военной операции указано в сообщении военного ведомства

В Минобороны напомнили, что по распоряжению Верховного Главнокомандующего ВС РФ в период торжеств, приуроченных к 81-й годовщине Победы, все группировки российских войск в зоне СВО с 00.00 8 мая по 24.00 11 мая неукоснительно придерживались режима тишины, удерживая ранее занятые позиции и рубежи.

При этом, как отмечается в сводке, несмотря на объявленное перемирие, украинские формирования продолжали применять беспилотники и артиллерию по местам дислокации российских подразделений. В общей сложности за время действия режима прекращения огня в районе спецоперации зафиксировано 30 383 случая его нарушения со стороны Киева.