Российские войска продолжают соблюдать режим прекращения огня в зоне СВО МО: ВС РФ продолжают соблюдать перемирие и остаются на занятых позициях

Москва10 мая Вести.Вооруженные силы РФ продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях. Об этом заявили в Минобороны РФ.

С нуля часов 8 мая все группировки российских войск в зоне специальной военной операции продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях говорится в ежедневной сводке ведомства

При этом ВСУ, несмотря на перемирие, использовали беспилотники и артиллерию для нанесения ударов по позициям ВС РФ, а также по гражданским объектам в Белгородской, Курской, Калужской и Ростовской областях, а также в Крыму и на Кубани.

Президент России Владимир Путин объявлял перемирие в зоне СВО с 00.00 8 мая до 10 мая в честь празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Позднее Россия поддержала идею президента США Дональда Трампа о перемирии в зоне специальной военной операции с 9 по 11 мая.