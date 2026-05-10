Москва10 маяВести.Вооруженные силы РФ продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях. Об этом заявили в Минобороны РФ.
С нуля часов 8 мая все группировки российских войск в зоне специальной военной операции продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позицияхговорится в ежедневной сводке ведомства
При этом ВСУ, несмотря на перемирие, использовали беспилотники и артиллерию для нанесения ударов по позициям ВС РФ, а также по гражданским объектам в Белгородской, Курской, Калужской и Ростовской областях, а также в Крыму и на Кубани.
Президент России Владимир Путин объявлял перемирие в зоне СВО с 00.00 8 мая до 10 мая в честь празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Позднее Россия поддержала идею президента США Дональда Трампа о перемирии в зоне специальной военной операции с 9 по 11 мая.