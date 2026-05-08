"Не удивляют": сенатор Джабаров о нарушении перемирия со стороны ВСУ Сенатор Джабаров допустил, что Украина продолжит нарушать перемирие

Москва8 мая Вести.Украина продолжит наносить удары, игнорируя перемирие, объявленное по случаю празднования Дня Победы. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

В беседе с NEWS.ru сенатор прокомментировал сообщение Министерства обороны РФ о том, что ВСУ продолжили в период перемирия наносить удары по позициям российских войск в зоне СВО и гражданским объектам в Белгородской и Курской областях.

К сожалению, даже такие шаги, уже не удивляют. Что касается возможных ударов 9 мая, скажу, что от этого режима на Украине можно ждать чего угодно заявил Джабаров

Ранее в МО РФ зафиксировали свыше 1,3 тысячи случаев нарушения перемирия со стороны ВСУ. Уточняется, что подразделения ВС РФ нанесли зеркальные удары.