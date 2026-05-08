Москва8 маяВести.Украина продолжит наносить удары, игнорируя перемирие, объявленное по случаю празднования Дня Победы. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
В беседе с NEWS.ru сенатор прокомментировал сообщение Министерства обороны РФ о том, что ВСУ продолжили в период перемирия наносить удары по позициям российских войск в зоне СВО и гражданским объектам в Белгородской и Курской областях.
К сожалению, даже такие шаги, уже не удивляют. Что касается возможных ударов 9 мая, скажу, что от этого режима на Украине можно ждать чего угоднозаявил Джабаров
Ранее в МО РФ зафиксировали свыше 1,3 тысячи случаев нарушения перемирия со стороны ВСУ. Уточняется, что подразделения ВС РФ нанесли зеркальные удары.