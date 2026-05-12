Российские войска ударили по военным аэродромам Украины Минобороны: ВС РФ ударили по украинским военным аэродромам и складам боеприпасов

Москва12 мая Вести.Российские войска нанесли удары по военным аэродромам и складам боеприпасов и горючего Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ.

Нанесено поражение военным аэродромам, складам боеприпасов и горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 56-ти районах говорится в заявлении оборонного ведомства

Уточняется, что удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.

12 мая российские войска возобновили действия в рамках специальной военной операции после того, как истек срок действия праздничного режима прекращения огня. В Минобороны напомнили, что по распоряжению Верховного Главнокомандующего ВС РФ в период торжеств, приуроченных к 81-й годовщине Победы, все группировки российских войск в зоне СВО с 00.00 8 мая по 24.00 11 мая неукоснительно придерживались режима тишины, удерживая ранее занятые позиции и рубежи.