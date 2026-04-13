ВС РФ в ночь нанесли удар по складам боеприпасов и местам запуска БПЛА ВСУ

Москва13 апр Вести.Российские военнослужащие в ночь на 13 апреля ударили по складам боеприпасов, а также по местам хранения и запуска беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в Минобороны РФ.

Уточняется, что удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками, а также артиллерией группировок войск ВС РФ.

В ночное время нанесено поражение складам боеприпасов, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 14 районах отмечается в сообщении

12 апреля сообщалось, что российские войска до начала пасхального перемирия нанесли удары по местам временной дислокации боевиков ВСУ и иностранных наемников в 38 районах проведения спецоперации.

При этом в Минобороны РФ отметили, что в рамках пасхального перемирия с Украиной, которое началось 11 апреля в 16.00, российские бойцы строго соблюдали режим прекращения огня в зоне СВО и оставались на ранее занятых рубежах и позициях. Однако со стороны украинских боевиков нарушения были зафиксированы.