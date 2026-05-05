Поддубный сообщил о ночных ударах ВС РФ по объектам ВСУ в семи областях Украины Поддубный: ВС РФ ночью нанесли удары по объектам ВСУ в семи областях Украины

Москва5 мая Вести.Вооруженные силы РФ минувшей ночью нанесли новые удары по объектам ВСУ в семи украинских регионах, включая Киевскую область, сообщил Герой России, военный корреспондент информационной службы "Вести" Евгений Поддубный.

По его словам, взрывы звучали в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Сумской областях и на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Новые удары по объектам противника нанесены ВС РФ минувшей ночью... Целями стали объекты ТЭК и склады вооружения. По предварительным данным, в Днепропетровской области поражены объекты топливно-энергетического комплекса и склады промышленного кластера "Метинвест". В Запорожье удар пришелся по объектам в промзоне города. В Киевском регионе цели поражены в Вышгороде. В районе Полтавской Машевки огневое поражение нанесено комплексу по переработке газа и газового конденсата написал Порддубный в своем Telegram-канале

Ранее в Министерстве обороны РФ предупреждали, что российские силы нанесут массированный ракетный удар по центру Киева, если ВСУ попробуют сорвать парад Победы в Москве.