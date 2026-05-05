Москва5 маяВести.Вооруженные силы РФ минувшей ночью нанесли новые удары по объектам ВСУ в семи украинских регионах, включая Киевскую область, сообщил Герой России, военный корреспондент информационной службы "Вести" Евгений Поддубный.
По его словам, взрывы звучали в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Сумской областях и на подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Новые удары по объектам противника нанесены ВС РФ минувшей ночью... Целями стали объекты ТЭК и склады вооружения. По предварительным данным, в Днепропетровской области поражены объекты топливно-энергетического комплекса и склады промышленного кластера "Метинвест". В Запорожье удар пришелся по объектам в промзоне города. В Киевском регионе цели поражены в Вышгороде. В районе Полтавской Машевки огневое поражение нанесено комплексу по переработке газа и газового конденсатанаписал Порддубный в своем Telegram-канале
Ранее в Министерстве обороны РФ предупреждали, что российские силы нанесут массированный ракетный удар по центру Киева, если ВСУ попробуют сорвать парад Победы в Москве.