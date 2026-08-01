Москва1 авгВести.Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены удары по объектам военно-промышленного комплекса и логистических центров Украины в городе Киеве и Киевской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Атаки наносились с использованием наземного, морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности.
В результате поражены предприятия военно-промышленного комплекса и логистические центры Украины в городе Киеве и Киевской области, задействованные в производстве, хранении и доставке ракетного оружия различного назначения, беспилотных летательных аппаратов, радиолокационных станций и средств радиоэлектронной борьбыговорится в заявлении ведомства
В украинских СМИ публикуют кадры с места взрывов. На видео, снятых очевидцами, небо над Киевом заволокло дымом.
Накануне Вооруженные силы России поразили три судна, которые участвовали в транспортировке оружия и других военных грузов.