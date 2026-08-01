ВС РФ поразили предприятия ВПК в Киеве и Киевской области

ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВСУ в Киеве и Киевской области ВС РФ поразили предприятия ВПК в Киеве и Киевской области

Москва1 авг Вести.Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены удары по объектам военно-промышленного комплекса и логистических центров Украины в городе Киеве и Киевской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Атаки наносились с использованием наземного, морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности.

В результате поражены предприятия военно-промышленного комплекса и логистические центры Украины в городе Киеве и Киевской области, задействованные в производстве, хранении и доставке ракетного оружия различного назначения, беспилотных летательных аппаратов, радиолокационных станций и средств радиоэлектронной борьбы говорится в заявлении ведомства

В украинских СМИ публикуют кадры с места взрывов. На видео, снятых очевидцами, небо над Киевом заволокло дымом.

Накануне Вооруженные силы России поразили три судна, которые участвовали в транспортировке оружия и других военных грузов.