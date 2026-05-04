Минобороны: РФ ударит по центру Киева, если Украина попытается сорвать парад

МО: РФ нанесет удар по центру Киева, если ВСУ захотят сорвать 9 мая в Москве Минобороны: РФ ударит по центру Киева, если Украина попытается сорвать парад

Москва4 мая Вести.Вооруженные силы РФ нанесут массированный ракетный удар по центру Киева, если украинские военные попробуют сорвать парад Победы в Москве. Об этом заявило Министерство обороны РФ.

В военном ведомстве особо отметили, что ранее ВС РФ подобных ударов не наносили.

В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Вооруженные силы Российской Федерации нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева. Россия, несмотря на имеющиеся у нас возможности, по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась пояснили в Минобороны России

Также российские военные призвали мирных жителей Киева и иностранных дипломатов покинуть город.