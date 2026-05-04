Москва4 маяВести.Вооруженные силы РФ нанесут массированный ракетный удар по центру Киева, если украинские военные попробуют сорвать парад Победы в Москве. Об этом заявило Министерство обороны РФ.
В военном ведомстве особо отметили, что ранее ВС РФ подобных ударов не наносили.
В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Вооруженные силы Российской Федерации нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева. Россия, несмотря на имеющиеся у нас возможности, по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживаласьпояснили в Минобороны России
Также российские военные призвали мирных жителей Киева и иностранных дипломатов покинуть город.