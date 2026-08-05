В Минобороны РФ рассказали, по каким целям в Киеве нанесли массированный удар ВС РФ поразили 4 логистических центра в Киеве, связанные с производством БПЛА

Москва5 авг Вести.В ночь на 5 августа Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удар по четырем объектам в Киеве, связанным с производством БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Сегодня ночью ... нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности, в результате которого поражены транспортно-логистические и распределительные центры в городе Киеве говорится в сообщении

Как отмечается, в частности, поражены логистический центр "МЛП-Чайка", задействованный в хранении и распределении комплектующих для беспилотников большой и средней дальности, инновационный терминал и логистический центр "Новая почта", где хранились товары двойного назначения, в том числе для производства БПЛА, транспортно-логистический центр "Транс-логистик", осуществляющий производство дронов различных модификаций и логистический центр "Эпицентр", обеспечивающий обработку заказов, сортировку, хранение и доставку товаров двойного назначения и комплектующих для производства БПЛА.

Ранее Минобороны РФ объяснило массированный удар по объектам ВСУ нежеланием Киева слушать Россию.