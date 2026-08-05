Минобороны РФ одной фразой объяснило массированный удар по Киеву и области

Минобороны РФ об ударах по объектам ВСУ: бьем, раз слов не понимают Минобороны РФ одной фразой объяснило массированный удар по Киеву и области

Москва5 авг Вести.Минобороны РФ объяснило удары по объектам ВСУ нежеланием Киева слушать Россию. Соответствующая публикация появилась на официальном канале ведомства в мессенджере MAX.

К посту прикреплено изображение летящей ракеты с надписью: "Бьем, раз слов не понимают".

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Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удары по военным и логистическим объектам в Киеве и Киевской области. Под атакой в том числе оказались здания украинского маркетплейса "Розетка". По информации Telegram-каналов, при этом были применены не менее 35 ракет ОТРК "Искандер", гиперзвуковых "Цирконов" и несколько десятков "Гераней". Позже факт массированного удара по столице Украины подтвердили в Минобороны РФ.