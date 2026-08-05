ВС России ударили "Цирконами" по военным и логистическим объектам под Киевом Киев подвергся массированной атаке "Искандеров" и "Цирконов"

Москва5 авг Вести.Киев подвергся одному из самых массированных ударов за последнее время. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По предварительным данным, в ходе атаки ВС РФ применили не менее 35 ракет ОТРК "Искандер", гиперзвуковых "Цирконов" и несколько десятков "Гераней" говорится в сообщении

В свою очередь, Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" сообщает, что под атакой находились логистические центры, склады и военные предприятия. В частности, удары были нанесены по объектам в Киеве и области: склад компании "Эпицентр" Калиновке, логистический центр "Новой почты" на Оболони и в районе Жуляны, склады Novus на Борщаговке и логистический центр интернет-магазина "Розетка" в Броварах.

Ранее также сообщалось, что ВС РФ нанесли удар по логистическим объектам украинского интернет-магазина и маркетплейса Rozetka в окрестностях Киева.