Москва2 авгВести.Нанес удар по логистическим объектам украинского интернет-магазина и маркетплейса Rozetka в окрестностях Киева. Об этом сообщает в Telegram-канале "Операция Z: Военкоры Русской весны".
Уничтожена логистическая техника, серьезно повреждены складские помещенияговорится в сообщении
Ранее Вооруженные силы России нанесли массированный удар по аэродромам, предприятиям ВПК и военным телекоммуникационным центрам на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Уточняется, что объекты были уничтожены с применением высокоточных ракет большой дальности, а также при помощи БПЛА.
До этого российские военные поразили ряд объектов инфраструктуры на территории Украины, которые использовались в интересах ВСУ. ВС РФ поразили логистические центры, цеха сборки беспилотников, места хранения ударных дронов, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры.