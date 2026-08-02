Нанесен удар по объектам украинского маркетплейса Rozetka под Киевом Объекты украинского интернет-магазина Rozetka под Киевом оказались под ударом

Москва2 авг Вести.Нанес удар по логистическим объектам украинского интернет-магазина и маркетплейса Rozetka в окрестностях Киева. Об этом сообщает в Telegram-канале "Операция Z: Военкоры Русской весны".

Уничтожена логистическая техника, серьезно повреждены складские помещения говорится в сообщении

Ранее Вооруженные силы России нанесли массированный удар по аэродромам, предприятиям ВПК и военным телекоммуникационным центрам на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Уточняется, что объекты были уничтожены с применением высокоточных ракет большой дальности, а также при помощи БПЛА.

До этого российские военные поразили ряд объектов инфраструктуры на территории Украины, которые использовались в интересах ВСУ. ВС РФ поразили логистические центры, цеха сборки беспилотников, места хранения ударных дронов, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры.