МО РФ сообщило о поражении логистических центров, используемых в интересах ВСУ

Российские военные поразили логистические центры, используемые в интересах ВСУ МО РФ сообщило о поражении логистических центров, используемых в интересах ВСУ

Москва2 авг Вести.Российская армия поразила объекты транспортной, энергетической инфраструктуры и логистические центры, используемые в интересах ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной, энергетической инфраструктуры и логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах сказано в сообщении

Ранее сообщалось об ударе по объектам украинского маркетплейса Rozetka под Киевом.