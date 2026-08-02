Москва2 авгВести.Российская армия поразила объекты транспортной, энергетической инфраструктуры и логистические центры, используемые в интересах ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной, энергетической инфраструктуры и логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районахсказано в сообщении
Ранее сообщалось об ударе по объектам украинского маркетплейса Rozetka под Киевом.