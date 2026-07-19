МО РФ с отсылкой на финал ЧМ по футболу прокомментировало удары по Украине

"Сегодня точно не финал": МО РФ прокомментировало удары по объектам на Украине МО РФ с отсылкой на финал ЧМ по футболу прокомментировало удары по Украине

Москва19 июл Вести.Вооруженные силы России продолжают наносить удары по военным объектам на Украине. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.

Таким образом ведомство прокомментировало ночной массированный удар ВС РФ по объектам в Киеве, а также Киевской и Одесской областях.

Сегодня точно не финал. Заряжены и продолжаем говорится в публикации

Это может быть отсылкой к тому, что 19 июля состоится финал чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Испании и Аргентины.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и логистическим центрам в Киеве и Киевской области. Поражены среди прочего предприятие радиоэлектронной промышленности "Радионикс" и киевский сортировочный центр, который осуществляет доставку и хранение продукции двойного назначения.