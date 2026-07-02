ВСУ еще долго будут ощущать последствия ночного удара по объектам ВПК в Киеве Поддубный оценил ущерб от массированного ночного удара по объектам ВПК в Киеве

Москва2 июл Вести.Массированный ночной удар Вооруженных сил России по военным объектам в Киеве и Киевской области был максимально чувствителен для противника. Такую оценку дал военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный.

По его словам, Вооруженные силы Украины будут испытывать последствия удара еще длительное время.

Это такой удар, последствия которого будут Вооруженные силы Украины длительное время испытывать, потому что быстро восстановить и производственные мощности, и потенциал производства, то есть объемы производства, будет довольно сложно. При этом удар был комплексный, многовекторный, потому что были поражены объекты энергетической инфраструктуры, которые работают в интересах ВСУ объяснил военкор

Действия российской армии были направлены на снижение потенциала военно-промышленного комплекса Украины, подчеркнул Поддубный.

Удар был, мне кажется, одним из самых масштабных вообще за все время, что длится специальная военная операция, более того, комбинированный. … Также были поражены объекты газоснабжения, что нарушает в целом и стабильность логистики, нарушает вообще работу регионов киевского режима, которые обеспечивают военную логистику, военные поставки добавил он

В четверг, 2 июля, Минобороны РФ сообщило о целях массированного ночного удара по Киеву и Киевской области. В частности, под удар попали предприятие "Радионикс", которое выпускает системы управления ракет "Фламинго", FP-7 и FP-9, "Нептун-МД" и зенитных ракет по проекту "Клон"; ГП "Антонов" – основная на Украине производственная база, разрабатывающая и выпускающая пилотируемые летательные аппараты военного назначения, а также собирающая дроны "Лютый"; Киевский радиозавод, на котором модернизируют и производят прицелы и приборы наведения практически для всех разведывательных и ударных дронов ВСУ.