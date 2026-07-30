Москва30 июлВести.Российские военные наносят удары в первую очередь по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве, включая как крупные заводы, так и небольшие площадки по сборке беспилотников. Об этом заявил военкор ИС "Вести", Герой России Евгений Поддубный в интервью Владимиру Соловьёву.
По словам военкора, противнику "действительно больно", поскольку уничтожается инфраструктура, обеспечивающая его боевые действия.
Сегодня посмотрел, что сообщают наши мониторинговые ресурсы, сегодня внимательно смотрел, что говорит противник, о том, как ему больно, противнику действительно больно. В том смысле, что мы уничтожаем ту инфраструктуру, которая обеспечивает боевые действия. В первую очередь под ударом объекты военно-промышленного комплекса в Киеве, причем не только крупные предприятия, но и небольшие производственные площадки, которые обеспечивают неприятеля беспилотниками разного типазаявил Поддубный
Военкор отметил, что в первую очередь под ударом оказываются предприятия, обеспечивающие Вооруженные силы Украины дальнобойными БПЛА.
Под огнем в первую очередь те предприятия, которые обеспечивают киевский режим дальнобойными беспилотниками, которые несут достаточно серьезные боевые части и используются для ударов по нашим тыловым районам. Сейчас это, ну, действительно приоритетная цель, хотя не только эти предприятия. Под огнем также заводы, которые производят электронную начинку для беспилотников различного типа. Под огнем и те сборочные производства, где делают FPV-дроны, собственно говорясказал Поддубный
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар по аэродромам, предприятиям ВПК и военным телекоммуникационным центрам на Украине.