Поддубный: в первую очередь под ударом объекты ВПК в Киеве Поддубный: ВС РФ уничтожают предприятия ВПК в Киеве, включая производства дронов

Москва30 июл Вести.Российские военные наносят удары в первую очередь по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве, включая как крупные заводы, так и небольшие площадки по сборке беспилотников. Об этом заявил военкор ИС "Вести", Герой России Евгений Поддубный в интервью Владимиру Соловьёву.

По словам военкора, противнику "действительно больно", поскольку уничтожается инфраструктура, обеспечивающая его боевые действия.

Сегодня посмотрел, что сообщают наши мониторинговые ресурсы, сегодня внимательно смотрел, что говорит противник, о том, как ему больно, противнику действительно больно. В том смысле, что мы уничтожаем ту инфраструктуру, которая обеспечивает боевые действия. В первую очередь под ударом объекты военно-промышленного комплекса в Киеве, причем не только крупные предприятия, но и небольшие производственные площадки, которые обеспечивают неприятеля беспилотниками разного типа заявил Поддубный

Военкор отметил, что в первую очередь под ударом оказываются предприятия, обеспечивающие Вооруженные силы Украины дальнобойными БПЛА.

Под огнем в первую очередь те предприятия, которые обеспечивают киевский режим дальнобойными беспилотниками, которые несут достаточно серьезные боевые части и используются для ударов по нашим тыловым районам. Сейчас это, ну, действительно приоритетная цель, хотя не только эти предприятия. Под огнем также заводы, которые производят электронную начинку для беспилотников различного типа. Под огнем и те сборочные производства, где делают FPV-дроны, собственно говоря сказал Поддубный

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар по аэродромам, предприятиям ВПК и военным телекоммуникационным центрам на Украине.