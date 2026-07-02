Поддубный назвал эффект от уничтожения военных заводов ВСУ в Киеве Поддубный объяснил, как уничтожение "Атлон Авиа" и "Радионикс" поможет ВС РФ

Москва2 июл Вести.Поражение производственных мощностей таких объектов ВСУ, как предприятие радиоэлектронной промышленности "Атлон Авиа", работает на ограничение боевых возможностей противника. Об этом военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный написал в своем канале в мессенджере MAX.

Военкор уточнил, что именно на "Атлон Авиа" производили беспилотник большой дальности Ан‑196 "Лютый", а также ударный дрон "Магура УА". Он также отметил, что под удар ВС РФ попали ГП "Антонов", где разрабатывали, собирали и модернизировали "Лютые", и "Радионикс", выпускающий системы управления для ракет.

Поражение производственных мощностей таких объектов работает на ограничение боевых возможностей противника. Российские РУКи подрезали лютые "крылья". Не только в моменте, но и, надеемся, на долгосрочную перспективу заявил Поддубный

Ранее в Минобороны России сообщили, что ударами ВС РФ в Киеве были уничтожены АО "Киевский радиозавод", сборочное предприятие ГП "Антонов", крупный завод "Атлон Авиа", а также завод КИЕВ-25, производивший и хранивший программно-аппаратные средства комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Лима".