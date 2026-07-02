Москва2 июлВести.Поражение производственных мощностей таких объектов ВСУ, как предприятие радиоэлектронной промышленности "Атлон Авиа", работает на ограничение боевых возможностей противника. Об этом военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный написал в своем канале в мессенджере MAX.
Военкор уточнил, что именно на "Атлон Авиа" производили беспилотник большой дальности Ан‑196 "Лютый", а также ударный дрон "Магура УА". Он также отметил, что под удар ВС РФ попали ГП "Антонов", где разрабатывали, собирали и модернизировали "Лютые", и "Радионикс", выпускающий системы управления для ракет.
Поражение производственных мощностей таких объектов работает на ограничение боевых возможностей противника. Российские РУКи подрезали лютые "крылья". Не только в моменте, но и, надеемся, на долгосрочную перспективузаявил Поддубный
Ранее в Минобороны России сообщили, что ударами ВС РФ в Киеве были уничтожены АО "Киевский радиозавод", сборочное предприятие ГП "Антонов", крупный завод "Атлон Авиа", а также завод КИЕВ-25, производивший и хранивший программно-аппаратные средства комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Лима".