Москва2 июл Вести.Вооруженные силы РФ поразили завод КИЕВ-25, производивший и хранивший программно-аппаратные средства комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Лима", сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что поражение предприятия осуществлялось в рамках массированного удара российских войск по украинским объектам ВПК и энергетики.

Поражены в городе Киеве… промышленное предприятие КИЕВ-25 ("ПВ ГРУПП УКРАИНА"), осуществляющее производство и хранение программно-аппаратных средств комплекса радиоэлектронной борьбы "Лима" для подмены навигационных сигналов в системах наведения высокоточных средств поражения говорится в сообщении

Массированный удар ВС РФ стал ответом на террористические атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре на российской территории, указали в Минобороны. Сообщается, что удар был произведен при помощи высокоточного оружия большой дальности и ударных БПЛА.