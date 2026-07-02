Москва2 июлВести.В Киеве поражено сборочное предприятие ГП "Антонов", там выпускали беспилотные летательные аппараты "Лютый", сообщили в Минобороны РФ.
Ранее в ведомстве заявили, что российские военные нанесли массированный удар по предприятиям ВПК и объектам энергетической инфраструктуры в ряде украинских городов, в том числе Киеве.
Поражены в городе Киеве: ... сборочное предприятие авиационной промышленности (ГП "Антонов") – основная производственная база на Украине, осуществляющая разработку и выпуск пилотируемых летательных аппаратов военного назначения, а также сборку и модернизацию беспилотных летательных аппаратов большой дальности Ан-196 "Лютый"говорится в сообщении
Кроме того, в Киеве также поражен крупный завод по выпуску беспилотников большой дальности "Атлон авиа".