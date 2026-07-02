В Киеве поражено сборочное предприятие ГП "Антонов", там выпускали БПЛА "Лютый" ВС РФ поразили киевское предприятие ГП "Антонов", выпускавшее БПЛА "Лютый"

Москва2 июл Вести.В Киеве поражено сборочное предприятие ГП "Антонов", там выпускали беспилотные летательные аппараты "Лютый", сообщили в Минобороны РФ.

Ранее в ведомстве заявили, что российские военные нанесли массированный удар по предприятиям ВПК и объектам энергетической инфраструктуры в ряде украинских городов, в том числе Киеве.

Поражены в городе Киеве: ... сборочное предприятие авиационной промышленности (ГП "Антонов") – основная производственная база на Украине, осуществляющая разработку и выпуск пилотируемых летательных аппаратов военного назначения, а также сборку и модернизацию беспилотных летательных аппаратов большой дальности Ан-196 "Лютый" говорится в сообщении

Кроме того, в Киеве также поражен крупный завод по выпуску беспилотников большой дальности "Атлон авиа".