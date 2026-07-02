В Киеве поражен транспортно-логистический центр "МЛП-ЧАЙКА", там хранились БПЛА

Ударом по Киеву поражен склад дронов и иностранного оружия В Киеве поражен транспортно-логистический центр "МЛП-ЧАЙКА", там хранились БПЛА

Москва2 июл Вести.Вооруженные силы РФ (ВС РФ) нанесли удар по транспортно-логистическому центру "МЛП-Чайка" в Киеве, где хранились украинские БПЛА и боевые части к ним. Об этом сообщает Минобороны РФ.

[Поражен] транспортно-логистический центр "МЛП-Чайка", используемый для хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, боевых частей и боеприпасов к ним, а также различных комплектующих к вооружению и технике, поступающих из-за рубежа говорится в сообщении

Попадание по этой цели стало частью массированного удара ВС РФ по военной и энергетической инфраструктуре Вооруженных сил Украины, о котором ранее сообщало Минобороны.