Москва2 июлВести.Вооруженные силы РФ (ВС РФ) нанесли удар по транспортно-логистическому центру "МЛП-Чайка" в Киеве, где хранились украинские БПЛА и боевые части к ним. Об этом сообщает Минобороны РФ.
[Поражен] транспортно-логистический центр "МЛП-Чайка", используемый для хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, боевых частей и боеприпасов к ним, а также различных комплектующих к вооружению и технике, поступающих из-за рубежаговорится в сообщении
Попадание по этой цели стало частью массированного удара ВС РФ по военной и энергетической инфраструктуре Вооруженных сил Украины, о котором ранее сообщало Минобороны.