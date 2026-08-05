МО: ВС РФ нанесли удар по логистическим центрам под Киевом, где хранили БПЛА

ВС РФ ударили по логистическим центрам в Броварах под Киевом, где хранили БПЛА МО: ВС РФ нанесли удар по логистическим центрам под Киевом, где хранили БПЛА

Москва5 авг Вести.В ночь на 5 августа Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками большой дальности по объектам в Киеве и Киевской области. Об этом сообщило Министерство обороны России.

По данным ведомства, в Броварах были поражены логистический центр "Терминал Бровары", транспортно-логистический центр "Рабен Украина", а также логистический центр "Бровары", который является сортировочным комплексом компании "Новая почта".

Как уточняет Минобороны РФ, на этих объектах хранились комплектующие для беспилотных летательных аппаратов, в том числе иностранного производства, а также беспилотники самолетного типа.

Ранее Министерство обороны РФ объяснило удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) нежеланием Киева слушать Россию.