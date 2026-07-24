ВС РФ поразили резервуары с ГСМ и склады в портах Одессы и Измаила Минобороны: ВС РФ нанесли групповые удары по портам Одессы, Измаила и Николаева

Москва24 июл Вести.Вооруженные силы (ВС) РФ в ночь на 24 июля нанесли удары по резервуарам с горюче-смазочными материалами (ГСМ), объектам инфраструктуры украинской армии и сухогрузу с грузом военного назначения в портах Одессы, Измаила и Николаева, сообщили в Минобороны России.

Удары нанесены высокоточным оружием и ударными беспилотниками.

Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами говорится в сообщении МО РФ

В порту "Одесса" в результате ударов поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, использовавшимися в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). В порту "Измаил" поражены объекты инфраструктуры, предназначенной для хранения военных грузов, три склада хранения безэкипажных катеров и ангар с техникой ВСУ. Также поражен плавучий док для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА).

В порту "Николаев" поражен сухогруз с грузом военного назначения. Удар пришелся на момент разгрузки.

В ночь на 23 июля в результате ударов ВС РФ в порту "Одесса" были поражены объекты инфраструктуры, использовавшейся для хранения грузов военного назначения, ранее сообщили в Минобороны.

По подсчетам ТАСС, с 10 по 23 июля ВС РФ не менее 20 раз использовали высокоточное оружие и ударные беспилотники для групповых ударов по инфраструктуре ВСУ в Одесской области Украины.