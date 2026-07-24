Минобороны РФ: в порту Одессы уничтожены резервуары с топливом для ВСУ

МО РФ: При ударах в портах Одессы и Измаила поражены резервуары ГСМ и дроны Минобороны РФ: в порту Одессы уничтожены резервуары с топливом для ВСУ

Москва24 июл Вести.Вооруженные силы РФ в ночь на 24 июля нанесли серию групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными БПЛА по портовой инфраструктуре Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В Одесском морском торговом порту были успешно поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначавшимися для нужд ВСУ.

В порту Измаила ударам подверглись объекты инфраструктуры, использовавшиеся для хранения военных грузов: поражены три склада с безэкипажными катерами (включая БЭК "Магура"), ангар с украинской военной техникой, а также плавучий док, в котором хранились и спускались на воду автономные подводные аппараты.