Одесса может потерять портовый статус после ударов армии России Британский эксперт Меркурис: Одесса скоро перестанет быть портовым городом

Москва23 июл Вести.Одесса больше не будет портовым городом после российских авиаударов, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.

В ближайшие дни, если учитывать интенсивность российских ударов, Одесса перестанет существовать как работающий порт. Возможно, это уже произошло цитирует его РИА Новости

Накануне крупнейший международный морской контейнерный перевозчик Maersk объявил о приостановке работы с украинским портом Черноморск в Одесской области после российских ударов.

Киевский режим использует морской путь как круглосуточный канал доставки вооружений. Поэтому российские войска атакуют корабли с идущими на Украину военными грузами и инфраструктуру в порту Одессы.

Сегодня в городе поражены производственная площадка, выпускавшая комплектующие для БПЛА, и складская зона, где хранились дроны для нужд ВСУ. Параллельно в порту выведены из строя элементы портовой инфраструктуры, обеспечивающие приемку и складирование грузов военного назначения.

Как заявил в своем Telegram-канале военкор Евгений Поддубный, уничтожение портовой инфраструктуры противника имеет системный характер и направлено на максимальное затруднение тылового снабжения ВСУ.

То есть мы видим последовательное подавление всей цепочки: от морской доставки до хранения и распределения грузов. А это значит, что трудности в получении техники и боеприпасов у киевского режима будут только расти, что неизбежно скажется на его оперативных возможностях. написал Поддубный

По мнению российского политолога Сергея Михеева, надо топить все, что идет с Украины и на Украину по Черному морю, и это единственный выход.