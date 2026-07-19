Москва19 июл Вести.ВС РФ фактически парализовали работу украинских портов в Черном море, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире одного из YouTube-каналов.

По его словам, российские удары по портовой инфраструктуре привели к плачевным для киевского режима результатам.

Русские, продолжая наносить массированные удары по различным портам Одесской области, расширили свои атаки на ... портовый комплекс Николаева ... и бомбят его. Порты фактически блокированы отметил эксперт

Ранее в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ нанесли удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками по портам "Одесса" и "Черноморск".