Москва4 июл Вести.Отставной капитан Корпуса морской пехоты США Мэттью Хо в эфире YouTube-канала заявил о серьезных повреждениях украинских военно-промышленных объектов.

По словам эксперта, недавние массированные удары со стороны России были направлены на украинские военные объекты.

Он уточнил, что были поражены командные пункты и многочисленные склады, расположенные не только в Киеве, но и в ряде городов на востоке страны, которые поддерживают линию фронта.

Целые склады сгорели дотла отметил Хо

Аналитик также отметил значительное возрастание интенсивности подобных атак.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские военные за сутки нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ.