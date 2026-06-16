МО РФ сообщило об ударах по объектам энергетики и транспорта Украины Минобороны заявило о поражении объектов, используемых ВСУ

Москва16 июн Вести.Российские военные за сутки нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

В министерстве уточнили, что для нанесения ударов применялись оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

Кроме того, по информации Минобороны РФ, удары были нанесены по пунктам временной дислокации украинских подразделений. Всего поражение целей зафиксировано в 153 районах.

При этом за сутки украинская армия потеряла порядка 1330 боевиков.

Также стало известно, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Новый Донбасс в Донецкой Народной Республике.