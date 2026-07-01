Москва1 июл Вести.Почти все энергетические объекты Украины разрушены усилиями ВС РФ. Об этом сообщил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его словам, которые приводит NEWS.ru, в это же время у Киева возникли сложности с поставками топлива из стран Западной Европы и Румынии.

В течение последних трех недель ВС России наносят плановые систематические удары по нефтегазовой промышленности и энергетическим объектам Украины. Это у нас превосходно получается. Сегодня пришли сведения, что на юге страны, в Запорожье, в Херсоне, в Мирнограде мы полностью ликвидировали все автозаправочные станции. Их нефтеперерабатывающие заводы практически полностью выведены из строя сказал Матвийчук

Эксперт отметил, что киевский режим терпит полный крах в сфере топливно-энергетического комплекса.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что российские военные за три дня свыше 50 раз ударили по автозаправкам, топливным цистернам и резервуарам на Украине.