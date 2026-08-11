Москва11 авг Вести.Вся портовая инфраструктура Украины фактически выведена из строя ударами ВС РФ. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

Он отметил, что срывы поставок признали и зарубежные и страховые компании.

И да, конечно, логистика парализована, и не только морская, но и речная. Мы понимаем, что "дунайский экспресс", который также использовался для доставки различной продукции военного назначения, сейчас ликвидируется. Фактически вся портовая инфраструктура выведена из строя, а там были терминалы по производству дронов и морских БЭКов (безэкипажных катеров – прим. ред.). А по факту это все практически ликвидировано под ноль. Поэтому, конечно же, опасения тех, кто обеспечивает и спонсорскую поддержку этих террористов, они очевидны заявил Александр Степанов

Ранее военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный сообщил, что ВС РФ серьезно парализовали работу черноморских портов киевского режима. В издании Geopolitika.news (GN) отметили, что Украина столкнется с экономическими проблемами, так как блокада препятствует импорту вооружения и товаров первой необходимости, а также экспорту сельскохозяйственной и промышленной продукции.