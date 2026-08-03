Экс-депутат Рады Олейник указал на поражение Украины из-за атак ВС РФ по портам Олейник об ударах ВС РФ по портам Украины: Киев ждет катастрофа и поражение

Москва3 авг Вести.Украину ждет катастрофа после ударов Вооруженных сил России по портам страны. Такое мнение в беседе с ИС "Вести" выразил экс-депутат Верховной рады Украины, член совета движения "Другая Украина" Владимир Олейник.

Он пояснил, что две трети логистики Украины строится по морскому пути – это дешевый способ доставки грузов.

Я вам скажу, [Украину] ждет катастрофа и поражение просто. Почему? Дело в том, что 2/3 логистики обеспечивались морским путем, самым дешевым и понятно, что самым объемным. Ну, например, один корабль стотысячный, который перевозит груз. Попробуйте [груз пустить] по железной дороге. Это около 20 полноценных эшелонов надо формировать. Где это можно такое количество взять? Логистика не обеспечит такого перевозок количества. Тем более что Россия четко заявила: "Ребята, мы долго терпели, видели, а теперь уже не будем этого терпеть, когда вы используете логистику под прикрытием, там зерновые перевозки и так далее, а реально ведете боевую технику" сказал Олейник

По словам политика, на Украине уже возникли сложности с логистикой и экономические трудности. В частности, как отметил Олейник, в период сбора урожая фермерам предлагают продавать продукцию в убыток.

Реально уже предлагают фермерам продать по убыточной цене – три тысячи гривен за тонну, хотя она семь-восемь [стоит]. Такая [цена], которая позволяла свести концы с концами пояснил он

Как обратил внимание политик, Украине также стали недоступны перевозки по Дунаю, так как река обмелела.

Ранее в Минобороны подчеркивали, что российские удары по украинским портам и судам снижают возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ) по транспортировке вооружения и военной техники.

Украина рискует стать страной-банкротом, если ВС РФ продолжат атаки по портам, заявлял бывший премьер-министр страны Николай Азаров.