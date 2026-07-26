Москва26 июл Вести.Украина рискует стать страной-банкротом, если ВС РФ продолжат атаки по портам. Такое мнение высказал бывший премьер-министр страны Николай Азаров в эфире "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

По его словам, в реальном секторе экономики на Украине очевидны проблемы.

Промышленность - что-то теплится. Но если мы возьмем ВВП (внутренний валовый продукт), то в показатель ВВП они загоняют миллионы беспилотников, которые им поставляют. Но ведь с этих поставленных беспилотников ничего реально не производится на Украине. Абсолютно ничего. Металл - производство сократилось почти до нуля. Руда? Ну, пока еще теплится. Опять же, если дальше по портам продолжатся удары, то вывозить продукцию агропромышленного комплекса будет нечем сказал он

А при отсутствии финансовых вливаний от МВФ, Всемирного банка и иностранных государств Украина обанкротится, подчеркнул Азаров.

Все это превратит страну в банкрота полного констатировал он

Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили используемые в интересах ВСУ объекты в порту Одессы.