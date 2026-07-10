Азаров усомнился в том, что Украину примут в НАТО

Азаров: никто не примет Украину в НАТО ни сейчас, ни через 10 лет Азаров усомнился в том, что Украину примут в НАТО

Москва10 июл Вести.Украину не примут в НАТО ни сейчас, ни через 10 лет. Об этом сообщил экс-премьер страны (2010-2014) Николай Азаров агентству ТАСС.

Журналисты попросили прокомментировать Азарова отсутствие в декларации саммита НАТО упоминаний о перспективах вступления Украины в альянс.

В НАТО никто не собирается Украину принимать ни сегодня, ни через 10 лет. Ну зачем им принимать в свой состав страну, которая разрушена, коррумпирована, преступность ... Вот буквально на наших глазах совершено зверское покушение на бизнесмена украинского, потом убийство этого киллера на территории Киева заявил экс-премьер Украины

Однако, по его словам, киевский режим сейчас фактически является членом НАТО, поскольку получает такой объем финансовой и военной поддержки, какой не получает ни одна страна-член альянса. При этом Азаров отмечает, что такой расклад устраивает Киев.

Ну и зачем им принимать [Украину в НАТО], когда воюют эти ребята, миллионы людей уже в могилы закопали. И, с другой стороны, НАТО никакой ответственности за это не несет добавил Азаров

Ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский вновь призвал принять Украину в НАТО, аргументировав свое предложение возросшим уровнем обороноспособности страны.

При этом профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен выразил мнение, что сокращение численности населения Украины вызвано политикой Запада по втягиванию страны в НАТО и последующей реакцией России на эти действия.