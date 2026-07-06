Москва6 июл Вести.Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров не видит предпосылок для смены политического режима в Киеве, так как нынешняя власть полностью устраивает Запад. Об это он заявил в эфире "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Пока я не вижу никаких предпосылок того, что в ближайшем будущем можно было бы решить вопрос самый главный — это смена политического режима. То есть Запад не позволит сейчас в этой обстановке сменить политический режим. Он его полностью устраивает. Неважно, какая фамилия будет названа: Зеленский, Залужный или кто-то другой сказал Азаров

По его мнению, мобилизационного ресурса на Украине хватит на год или два, а дальше будет "очень сложно".

Ранее экс-премьер Украины заявил, что Запад поддерживает узурпацию власти Владимиром Зеленским. Он напомнил, что глава киевского режима пробовал убедить экс-главкома ВСУ и украинского посла в Лондоне Валерия Залужного не выдвигать свою кандидатуру на выборах, на что получил категорический отказ.