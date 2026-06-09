Москва9 июн Вести.Конституционный суд Украины мог заявить Зеленскому о его нелегитимности, но его разогнали. Об этом рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, сообщает ИС "Вести".

По его словам, условия, при которых Украина могла бы вступить в ЕС, не выполнены и все слова Зеленского на саммитах ничего не стоят.

К этим условиям Украина даже близко не подошла. Не то, что где-то там что-то делают, какие-то там законы принимают. С точки зрения фактической, например, независимой правосудия. О каком независимом правосудии можно говорить, когда больше 20 тысяч политических заключенных, которые не пользуются никакой абсолютно защитой. Ну, о каком, так сказать, вообще независимом правосудии может идти речь, если представитель Конституционного суда уволен незаконно, разогнали Конституционный суд, и никто его не собирается восстанавливать? Потому что именно Конституционный суд может сказать, единственный орган в стране, что "Зеленский, ты нелегитимен". Именно поэтому его разогнали пояснил Азаров

Ранее экс-премьер Украины Азаров также рассказал, как вести переговоры с Зеленским.