Москва3 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский откровенно узурпировал власть, а Запад его поддерживает. Об этом ИС "Вести" заявил бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров.

Он напомнил, что Зеленский пробовал убедить экс-главкома ВСУ и украинского посла в Лондоне Валерия Залужного не выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах, на что получил категорический отказ.

Залужный официально заявил, что в случае объявления президентских выборов он будет баллотироваться. Прошло всего сутки, Зеленский выступил и сказал: "Никаких выборов не будет, будет война до победного конца, будем воевать" … Они [выборы] и так бы не могли состояться уже этой осенью, но то, что Зеленский откровенно узурпировал власть и то, что это поддерживается Западом, вот это тоже тревожное, достаточно свидетельство о том, что никакие мирные переговоры с этим режимом невозможны сказал Азаров

Ранее украинские СМИ сообщили, что в случае проведения президентских выборов на Украине Залужный с высокой долей вероятности одержит победу над Зеленским.